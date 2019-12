Binnenspeeltuin in sporthal Christian Hennuy

30 december 2019

Jeugddienst Hoegaarden organiseert een gratis binnenspeeltuin voor kinderen van 3 tot 8 jaar in de gemeentelijke sporthal De Struysvogel aan de Tiensestraat 43, vandaag 30 december, nog tot 17 uur. Springen op de springkastelen, fietsen, spelen met de reuze legoblokken, klimmen op houten structuren, is de boodschap. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Deelname is gratis