Bijkomende meetpunten op waterlopen Christian Hennuy

13 augustus 2019

11u22 0

Om de evolutie op te volgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente, controleert VMM jaarlijks de kleinere oppervlaktewateren. Daarvoor beschikt de Vlaamse Milieumaatschappij over meetpunten. De gemeente wil nu bijkomende meetpunten installeren.

VMM heeft in totaal 11 meetpunten in Hoegaarden op de Jordaan, de Bosbeek, de Mene-Molenbeek, de Schoorbroekbeek, de Grote Gete, de Paanhuisbeek, de Hoxembeek en de Blotenbergbeek. “Wij willen nu bijkomende meetpunten van de gemeente, om te zien hoe de kwaliteit van het oppervlaktewater evolueert. De bedoeling is metingen uit te voeren voor en na de aanleg van gescheiden rioleringen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het is de bedoeling op regelmatige basis een dergelijk onderzoek uit te voeren, dit om de evolutie van de waterkwaliteit te kunnen opvolgen en vooral het impact van gedane investeringen op deze waterkwaliteit ter kunnen inschatten. Zo wil de gemeente bijkomende meetpunten, o.a. op de Babelombeek, de Mene, en de Pipelbergbeek, om de vuilvracht van Meldert, Hoxem en Hauthem beter in te schatten. Ook de Schoorbroekbeek van Nerm tot in het centrum zal beter opgevolgd worden. Aan de Paanhuisbeek zal de vuilvracht van Outgaarden opgevolgd worden.