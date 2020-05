Beukenlaan verwelkomt René met applaus Christian Hennuy

06 mei 2020

17u40 0 Hoegaarden Réné Covens (82j) keerde weer uit de Covid-afdeling in de H. Hartkliniek van Tienen, na er vijf weken verbleven te hebben. De buren uit de Beukenlaan waren present om voor René te applaudisseren. Het werd nog even geduldig wachten, zowel voor René in het ziekenhuis, als voor de buren, want er was een verkeerd uur opgegeven. Met een uur vertraging kwam René thuis.



René Covens is nog steeds gekend als immobiliënmakelaar in Hoegaarden, een man die niet stil kan blijven zitten en nog steeds werkt op zijn 82ste. Dochter Leen Covens vertelt wat hem overkwam. “Hij had al enkele dagen koorts en ging toen naar de huisarts, die een vermoedelijke longontsteking constateerde. De koorts bleef echter aanhouden en 10 dagen later kreeg hij acuut zuurstoftekort en moest hij dringend opgenomen worden in het ziekenhuis”.

“Hij is opgenomen op woensdag 1 april en is er gebleven tot woensdag 6 mei. Ondanks het feit dat zijn beide longen aangetast waren is hij niet in intensieve opgenomen, maar steeds op de Covid-afdeling blijven liggen. Wat bij mijn vader vooral door woog, was de eenzaamheid. Hij die gewoon is constant tussen de mensen te leven, mocht geen bezoek ontvangen. Vorige week maandag kon hij niet meer. Hij wilde weg uit het ziekenhuis, joeg zich op en kreeg hartritmestoornissen en bovenop nog een ernstig zuurstoftekort. Hij werd wel overgebracht naar een andere afdeling van het ziekenhuis, niet meer op de Covid-afdeling, en sindsdien ging het alsmaar beter. Het werd nog even hard, want zijn eerste thuiskomst was gepland op 1 mei, maar dat ging niet door.”

“Wij zijn zeer tevreden over het H. Hartziekenhuis van Tienen. We konden bellen, en elke dag konden we met een dokter of een sociaal assistent spreken. Indien nodig was er ook psychologische begeleiding. Het ging om een team dat goed samenwerkte. Nu is vader thuis, maar hij zal nog een tijdje zuurstof moeten krijgen”, aldus Leen Covens.

René keerde weer met speciaal vervoer geregeld door het ziekenhuis. De buren van de Beukenlaan waren present. Het gaat trouwens om een straat waar de mensen aan elkaar hangen. Ze starten steevast elk jaar met een gezamenlijk etentje. Maar nu kwamen ze om te applaudisseren voor René.