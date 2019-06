Bejaarde dame en mindervalide zoon bestolen in eigen villa Kristien Bollen

14 juni 2019

14u18 7 Hoegaarden Een 76-jarige dame uit de Kloosterstraat in Hoegaarden hoorde donderdagavond rond 22.55 uur een luide slag in haar woning. Ze stond op om te kijken, maar de dame zag niets abnormaals. Tien minuten later hoorde ze opnieuw een harde slag en kwam er een man de woonkamer binnen waar het slachtoffer op dat moment tv aan het kijken was. De man legde zijn hand op haar mond en nam haar polshorloge af.

Er kwamen nog twee mannen de trap af, gevolgd door de 55-jarige zoon van de vrouw. De overvallers namen ook het horloge van de zoon af. De zoon, die een beperking heeft, lag boven te slapen en had de twee mannen betrapt terwijl ze de slaapkamer van zijn moeder doorzochten. De daders sloegen op de vlucht via een raam dat ze hadden geforceerd.

Huis doorzocht en juwelen gestolen

Nadat de mannen weg waren, bleek dat grote delen van het huis doorzocht waren en dat er vooral veel juwelen gestolen waren uit de kamer van de vrouw. Het precieze nadeel is nog niet gekend. De daders spraken Frans en waren in het zwart gekleed. Minstens één dader droeg een bivakmuts en handschoenen. Het labo kwam ter plaatse om sporen op te nemen. De lokale recherche van PZ Getevallei onderzoekt de diefstal met geweld en braak. De slachtoffers liepen lichte verwondingen op doordat de mannen hen in bedwang hielden. Ze waren wel zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen.

Buren merken amper iets

De dame en haar zoon wonen in een grote villa in de Kloosterstraat, amper zichtbaar vanaf de straatzijde verscholen achter een haag en tussen enkele hoge bomen. Buren van de andere villa’s hebben die avond niets speciaals gehoord of verdachts opgemerkt. Wél hoorden bewoners wat verderop in de Kloosterstraat iets na 23 uur het geluid van een wagen die met gierende banden wegreed, en dan nog in de verkeerde rijrichting van de eenrichtingsstraat.