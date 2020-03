Banken voor rusthuis krijgen onderhoudsbeurt Christian Hennuy

16 maart 2020

12u09 3 Hoegaarden Voor de ingang van woonzorgcentrum Villa Hugardis staan twee rustbanken. “Bezoekers vinden deze banken niet geschikt voor ouderen. Het blad van de banken is te breed en er is te weinig rugsteun. Wie erop gaat zitten, raakt nog moeilijk recht”, aldus sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw.

Luc Buccauw vroeg dit op de gemeenteraad. Hij vroeg eveneens of er aan de ingang ook geen banken kunnen bijgeplaatst worden, maar dan aan de schaduwzijde. Want de huidige banken staan overdag in volle zon.

Filip Havet (CD&V), schepen voor Sociale Zaken reageerde: “Die banken staan er al 11 jaar en nooit heeft er iemand over geklaagd. Dat er klachten zouden zijn over het onderhoud ervan zou ik kunnen begrijpen. Maar we gaan het oplossen. De banken die er zijn, krijgen een onderhoud, en we gaan een bijkomende bank plaatsen, achteraan in de tuin”.