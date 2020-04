Bakkerij “Het Brood” levert tijdelijk aan UZ- Gasthuisberg na sluiting ziekenhuisbakkerij omwille van 2 muizen DDH

12 april 2020

Bakkerij "Het Brood" levert eventjes brood aan het UZ Gasthuisberg-ziekenhuis nadat de voedselcontrole de bakkerij van het ziekenhuis vrijdag sloot.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besliste vrijdag na een controle om de bakkerij van het ziekenhuis te sluiten. Er zaten namelijk twee muizen in de voorraadkamer. Hierdoor heeft het ziekenhuis geen brood voor de patiënten en daarom gingen ze op zoek naar een tijdelijke oplossing.

Die vonden ze bij Michel Vanderveken, één van de zaakvoerders van bakkerij “Het Brood” uit Hoegaarden met zeven winkels waaronder ook in het Leuvense. “Ze belden ons hiervoor inderdaad op. Wij leveren sowieso altijd al brood aan het Heilig Hart in Leuven en Tienen en aan het Sint-Jan in Tienen. We konden die mensen toch niet in de steek laten en al helemaal niet in deze coronatijden”, zegt Michel die nu dus ook tijdelijk het brood levert aan het UZ Gasthuisberg. “Een kleine bakkerij kan dit niet maar wij hebben er de infrastructuur voor. Het is natuurlijk al heel druk met het paasweekend maar ik vind dat we hen absoluut moeten helpen. Ik ben al in de bakkerij van het ziekenhuis geweest en het is daar nochtans altijd heel proper en hygiënisch is alles daar dik in orde”.

Bakkerij “Het Brood” zal de komende dagen 6 à 700 broden leveren aan Gasthuisberg. Maandag zou er in de bakkerij van het ziekenhuis een nieuwe controle gepland staan. “Ze hebben beslist om de bakkerij meteen te sluiten. Het is spijtig dat het net nu moet voorvallen tijdens het paasweekend en midden in de coronacrisis. We hebben het weekend om alles grondig te kuisen”, reageert UZ Gasthuisberg woordvoerder Suzy Van Hoof op het voorval.