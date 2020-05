Asfaltering van De Blok en werken aan pompstation Christian Hennuy

29 mei 2020

12u18 2 Hoegaarden De werken aan de Blok in Hauthem-Hoegaarden zijn ver gevorderd. Na het Pinksterweekend starten de asfalteringswerken. Ondertussen zijn ook de graafwerken aan het pompstation gestart.

De asfaltering van de rijweg aan de Blok gebeurt op dinsdag 2 en woensdag 3 juni. In fase 2 start de aannemer op maandag 8 juni met de opbraak van de weg in de zone tussen de Sint-Catharinakapel en de glasbollen. Daarna wordt de nieuwe riolering aangelegd. De vernieuwing van de rijbaan zal voor het bouwverlof afgerond zijn. Daar zijn nu ook al de werken aan het pompstation gestart.

Tot aan het bouwverlof kan Hauthem bereikt worden vanuit Hoegaarden via de Langegrachtstraat. Een omleiding wordt aangeduid, met ook een terugweg richting Overlaar. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder vanaf de Sint-Catharinakapel. Dit zal gelijktijdig richting de Marollenkapel en richting de elektriciteitscabine zijn. Tegen einde 2020 zouden deze werken klaar zijn. Volgend jaar komt dan het stuk van de cabine tot aan de helling om Hauthem uit te rijden, en vervolgens starten de werken onderaan de Kauterhof.

Meer info over de riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8 uur en 19 uur krijgen bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03/450.45.45 of via contact@aquafin.be.

Meer over Blok

Hauthem

Hauthem-Hoegaarden

Hoegaarden

Kauterhof

Langegrachtstraat

Marollenkapel

Pinksterweekend