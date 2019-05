Anny (69) vindt troost bij haar duiven na verwoestende brand Christian Hennuy

21 mei 2019

18u27 2 Hoegaarden Op 10 mei jongstleden woedde aan de Brouwerij Loriersstraat bij Anny Kostermans (69) en Rik Mommens een zware brand. Het huis is volledig onbewoonbaar en Anny verloor haar hond, twee katten, parkieten, aquariumvissen, een papegaai en kanarievogels in de brand. Tot overmaat van ramp werden diezelfde dag nog 15 kippen doodgebeten, vermoedelijk door een vos. “Gelukkig bleef mijn duivenhok gespaard. Ik hoop snel weer te kunnen gaan spelen, want bij het inkorven kom je onder de mensen. Het is wachten op elektriciteit en nieuw materiaal”, vertelt Anny.

Anny weet nog niet hoe de brand is ontstaan. “Mijn echtgenoot Rik was die morgen dringend naar het ziekenhuis gevoerd. Ik ben om mijn gedachten te verzetten nog de ganzen en kippen gaan buiten laten en heb de duiven uitgelaten. Toen ik weer binnenkwam, sloegen de vlammen mij tegemoet. Niet alleen mijn dieren bleven in de brand, maar ook al mijn souvenirs, mijn bekers, boeken. Alles is weg. Voorlopig slaap ik in een kamer in het woonzorgcentrum Villa Hugardis en mijn echtgenoot is nog altijd in het ziekenhuis. Ik hoop dat we weldra een noodappartement aan het Paenhuys zullen kunnen hebben”, aldus Anny, die de hele dag nog in haar huis doorbrengt, hoewel daar geen ruimte meer heel is gebleven.

Vreemde in huis

De enige plaats waar ze even kan rusten is de serre, waar ook haar enige kat nog een onderkomen heeft. “Ik loop hier de hele dag rond. Bij koud weer zijn het zeer lange dagen. Ik onderhoud de tuin, ik maak alles proper, verzorg mijn duiven en de andere dieren. Ik heb nog één kat, twee kippen, 5 ganzen en 7 eenden. En in mijn duivenhok, dat volledig gespaard bleef, heb ik nog meer dan 100 duiven. Mijn planten, bloemen en mijn dieren zijn mijn leven. Ik ben hier de hele dag, alleen ’s middags komt men mij even halen om te gaan eten, maar daarna keer ik weer. Ik heb ook alle sloten moeten veranderen, want ik heb hier zelfs een vreemde in mijn huis aangetroffen die hier niets te zoeken had”, aldus Anny.

Anny Kostermans is al een aantal jaren een vaste waarde in de duivensport en ze won al heel wat kampioenschappen. Zij nam de passie voor de duiven over van haar vader Alfons. Omdat in Hoegaarden de duivensport opgedoekt werd, verhuisde ze mee naar het Waalse Geldenaken en sinds dat verdwenen is spelen alle liefhebbers uit Hoegaarden in Orp-Jauche.

“Ik ben al mijn materiaal kwijt, ik heb zelfs geen duivenkorf meer. Ook mijn toestel om de duiven te registreren ging in de brand op. Ik zal een ander toestel moeten proberen te bemachtigen. Zo heeft de voorzitter van de duivenmaatschappij in Orp-Jauche al een oproep gedaan voor wie overbodig materiaal zou hebben. Het duivenseizoen is volop aan de gang, en voor de brand ben ik al drie keer gaan spelen. Ik speel zowel met fondduiven, als op snelheid en met jonge duiven. Ik heb dat nodig om mijn gedachten te verzetten. Je komt mensen tegen en je kunt je verstand op nul zetten. Maar ik heb eerst een toestel nodig, duivenkorven en uiteraard elektriciteit in mijn duivenhok. Er is vooraan al een elektrische kast geplaatst, nu moet nog de aansluiting komen”, besluit Anny.

De heropbouw van het huis zal minstens een jaar duren.