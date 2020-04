Amerikaanse talkshowhost drinkt Hoegaarden Vanessa Dekeyzer Erik De Troyer

01 april 2020

15u21 0 Hoegaarden ‘The Late Show with Stephen Colbert’ is een Amerikaanse talkshow op de late avond, georganiseerd door Stephen Colbert. In de laatste uitzending is te zien hoe deze presentator, die als gevolg van de coronacrisis de show laat opnemen bij hem thuis, op een gegeven moment een flesje Hoegaarden opent en een grote slok drinkt.

Het Hoegaards witbier is dan ook bijzonder populair in de Verenigde Staten. Het was de ‘vader van het Vlaamse witbier’, wijlen Pierre Celis, die in 1991 in Texas een nieuwe brouwerij oprichtte en de Amerikanen Hoegaarden leerde drinken. De Celis White legde de kiem voor een ongeziene bieropleving in de States. Pierre stierf in 2011, maar dochter Christine zet de familietraditie voort en startte de Christine Celis Brewery op die de originele bierrecepten van Pierre tot leven wekte.

De hele aflevering is op YouTube te bekijken. Op minuut 5:45 komt de Hoegaarden prominent in beeld.