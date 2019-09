Ambachtenmarkt en wandelen voor Bram’s Foundation Christian Hennuy

17 september 2019

09u58 5

Bram’s Foundation, een organisatie met zetel in Hoegaarden, organiseert op zondag 22 september een ambachtenmarkt op het Gemeenteplein van Hoegaarden van 11 tot 18 uur. Om 14 uur vertrekt aan de kerk een begeleide familiewandeling van een drietal kilometer, maar er zijn ook langere wandelingen gepland. Kinderen kunnen hun hartje ophalen op het springkasteel.

Bram ’s foundation is een initiatief van ouders die hun kind hebben verloren aan zelfdoding. Ze hopen op deze manier iets te betekenen voor de jongeren en te doen wat met hun zoon niet gelukt is. Bram ’s Foundation zet zich in voor kinderen met psychische problemen. Dit jaar werden al heel wat activiteiten afgewerkt.

Zo legden Wendy Dupont en Gerrit De Cort die in juni 2018 hun jongste zoon Bram verloren, ook dit jaar een deel van de Compostela route af, om geld in te zamelen voor de organisatie en om kinderen die geconfronteerd worden met depressie en donkere gedachten te helpen. Ze wandelden van Hautevillers in Frankrijk tot Bénévent l’Abbeye in het Franse departement Creuse, of 600 kilometer. Het eerste deel van de Compostela route hadden ze vorig jaar al afgewerkt. Een aantal leden van Bram’s Foundation wandelden mee in de Dodentocht in Bornem en lieten zich zo sponsoren. Verder was er in het verleden al deelname aan de Rode Neuzenactie en instuif in de Kalverstraat. Op zondag 22 september komt dus de eerstvolgende activiteit met de ambachtenmarkt. Vanaf 8 uur zijn er wandeltochten met start aan de kerk van Hoegaarden. Er zijn routes van 9, 15 en 24 kilometer uitgestippeld. Deelname 3 euro. En niet te vergeten de familiewandeling om 14 uur. Wie Bram’s Foundation wil steunen kan steeds overschrijven op BE78 7340 4631 5586 BIC:KREDBEBB.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan 24/24 uur bellen naar 1813