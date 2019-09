Altenaken vrijdagavond weer open Christian Hennuy

27 september 2019

Na 14 dagen werken in Altenaken gaat vrijdagavond de weg weer open. Heel wat bestuurders hebben zich niet aan de verkeersreglementen gehouden en zijn vanuit de Bleystraat de invalsweg opgereden. Wie betrapt werd zal zwaar beboet worden.

Gedurende de voorbije 14 dagen, tijdens de werken in Altenaken, was de straat in beide richtingen afgesloten, voor het herstellen van de weg en de aanleg van fietspaden. De voertuigen die van de E40 langs de invalsweg kwamen, mochten binnenrijden langs de Bleystraat, waar de toegang opengemaakt was. Maar van de Bleystraat naar de invalsweg rijden was strikt verboden. Er stonden ook duidelijke verbodstekens. Wie vanuit Hoegaarden naar Outgaarden of de E40 wilde , moest omrijden via Tienen of via Zétrud Lumay. Het was ook verboden voor voertuigen die van de bierketelrotonde op de invalsweg kwamen, om links af te slaan naar de Bleystraat. Reglementair moest omgereden worden tot aan de rotonde in Rommersom.

“Er zijn controles uitgevoerd met een anonieme wagen. Heel wat overtreders zijn gepakt. Die borden negeren is de tweede zwaarste overtreding in het politiereglement. Die bestuurders zullen voor de politierechter moeten verschijnen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).