Alle speelterreinen afgesloten Christian Hennuy

21 maart 2020

21u37 0

Omdat de maatregelen tegen het coronavirus niet worden nageleefd worden alle gemeentelijke speelterreinen, voetbalvelden, kunstgrasvelden en het skatepark aan de gemeentelijke sportterreinen gesloten. Tot op heden waren die nog toegankelijk, maar nu sluit alles. De politie is bevoegd voor handhaving. Wandelen in het Park is nog mogelijk.