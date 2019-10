Alle graven staan op foto Christian Hennuy

30 oktober 2019

14u24 0 Hoegaarden In Meldert wordt werk gemaakt van de herinrichting van de begraafplaats: een noodzaak wegens plaatsgebrek en de slechte ondergrond. De bordjes hangen uit in een eerste blok van de begraafplaats. De heemkundige Kring, Erfgoed Hoegaarden vzw, heeft ondertussen alle graven van Meldert op de foto, meer dan 400.

“Het eerste jaar gebeurt er nog niets, omdat mensen nog een jaar de tijd hebben om te reageren en hun concessie te verlengen. Het is pas na Allerheiligen 2020 dat men zal overgaan tot ontruiming van de concessies die niet verlengd werden. Dan kan men overgaan tot het ruimen van oude graven: de bovengrondse grafstenen, maar ook de resten in de ondergrond. Enkel op deze manier kan het perceel, na de wettelijke sanering, in de toekomst opnieuw gebruikt worden als begraafplaats. Er wordt strikt op toegezien dat de ontknekeling op een waardige manier gebeurt met maximaal respect voor de overledenen en hun nabestaanden. We zijn er nog niet uit of we in de toekomst nog alleen verticale grafzuilen toelaten”, zegt bevoegde schepen Filip Havet (CD&V).

Ook het urneveld en de strooiweide zullen bij deze herinrichting verbeterd worden. Op de begraafplaats van Meldert wordt nog een eenmalige procedure van regularisatie van kindergraven uitgewerkt. De niet geconcedeerde begravingen kunnen omgezet worden in een concessie en de verlenging van kindergraven is kosteloos.

Erfgoed Hoegaarden vzw heeft ondertussen alle graven van Meldert op foto, net zoals die van Hoegaarden, en zal bekijken of er op de begraafplaats ook graven met een verhaal zijn. “Wasily Pedjko heeft alle foto’s bewaard. Veel historische graven zullen er niet zijn, maar er zijn toch misschien enkele graven met een verhaal. We zullen zien of er iets de moeite waard is om te bewaren. Wat mij betreft zou uiteraard alles bewaard mogen worden, maar dat kan uiteraard niet”, aldus Maurice Dodion, historicus van Erfgoed vzw. In het tweede jaarboek van de Heemkundige Kring Hoegaarden in 1983 was er al een bijdrage over grafmonumenten op het kerkhof van Meldert.