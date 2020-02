Alle bodemonderzoeken gemeentelijke gronden afgerond Christian Hennuy

20 februari 2020

14u41 0 Hoegaarden Het eindrapport van het oriënterend bodemonderzoek aan de bibliotheek aan de Tiensestraat in Hoegaarden is afgewerkt en ingediend bij OVAM. De eindconclusie is dat er geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is. Ook de uitslag aan het Geboortebos in Rommersom is positief voor de gemeente. Daarmee zijn de bodemonderzoeken van alle gemeentelijke gronden afgerond.

“We hebben zo 13 percelen van de gemeente verplicht laten onderzoeken, maar alle uitslagen waren gunstig en nergens was er vervuiling vastgesteld. De bibliotheek en het Geboortebos waren de laatste twee onderzochte percelen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)

Bibliotheek en Geboortebos

Het perceel aan de Tiensestraat 42, nu de gemeentelijke bibliotheek, was van 1947 tot begin jaren ‘90 een garagewerkplaats met tankstation. Eerst was daar de garage Smets, daarna de garage Vanthienen. In 1993 kocht de gemeente de voormalige Garage Vanthienen om er de gemeentelijke bibliotheek in onder te brengen. Omdat er vooraan tegen de Tiensestraat ooit twee benzinepompen stonden was dit bodemonderzoek verplicht.

Het Geboortebos dat werd aangeplant op een opgevulde zandkuil in Altenaken - Rommersom, langs de invalsweg naar de E40, behoorde tot de historisch vervuilde locaties. Vroeger was er op die locatie een zandkuil. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de E40 autosnelweg, maar in 1971 werd beslist dat de zandgroeve in Rommersom opgevuld zou worden en genivelleerd door de firma Sogetra. De zandkuil werd in twee gesneden door de invalsweg, en aan één kant werd het geboortebos aangeplant. Maar ook op die locatie is de bodem in orde.

