Alfons (90) en Helena (89) vieren platina bruiloft in coronatijd Christian Hennuy

08 juni 2020

11u25 0 Hoegaarden Op woensdag 10 juni vieren Alfons Ceuleers (90) en Helena Vanwinckelen (89) hun platina bruiloft, of 70ste huwelijksverjaardag. Vieren zal wel ter plaatse moeten gebeuren in Huize Nazareth in Goetsenhoven met het personeel, want kinderen en kleinkinderen kunnen er nog niet bij. “Mijn vader is ook maar pas genezen van Covid-19”, vertelt zoon Freddy Ceuleers uit Hoegaarden.

“Mijn vader is 14 dagen ziek geweest door corona. Daarna was hij beter, maar achteraf is hij weer hergevallen. Nu is hij zo goed als genezen. Mijn moeder heeft niets gehad, maar die ligt niet samen met hem op de kamer. Hij is altijd verzorgd geweest in het woonzorgcentrum. We hebben hem al wel eens bezocht, met één persoon, achter een glazen wand, maar het feest voor hun 70ste huwelijksverjaardag gaat niet door. Maar ter plaatse zouden ze wel gevierd worden door het personeel van het wzc”, aldus Freddy.

Suikerraffinaderij

“Vader en moeder hebben elkaar leren kennen in de Tiense suikerraffinaderij”, vertelt Freddy hun levensverhaal. “Ze kregen drie zonen: ikzelf, Walter en mijn spijtig genoeg overleden broer Patrick. Ze hebben ook nog eens vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Ze hebben hun hele leven doorgebracht in Goetsenhoven en zijn daarna samen op hun oude dag naar het woonzorgcentrum in Goetsenhoven gegaan. Het is door de goede zorgen van het personeel dat vader het coronavirus overleefd heeft. Wij hopen dat ze nog jaren gelukkig samen mogen zijn in Huize Nazareth”.