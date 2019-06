Al meer dan 3.000 euro aan GAS-boetes uitgeschreven voor verkeerd parkeren Christian Hennuy

01 juni 2019

09u26 8

In het dorpscentrum wordt zowat overal verkeerd geparkeerd op de voetpaden, maar toch vooral in de Doelstraat. Er werden betonnen blokken geplaatst, maar die worden dikwijls verschoven. In het eerste kwartaal van 2019 werden er voor 3.074 euro aan GAS-boetes uitgeschreven.