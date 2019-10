Al 33 jaar hobbybeurs Christian Hennuy

03 oktober 2019

15u03 3

Op zondag 6 oktober van 11 tot 18 uur organiseren de hobbyclubs Hoegaarden voor de 33ste maal een hobbybeurs in de sporthal aan de Tiensestraat 43. Er zijn dit jaar 55 standen voorzien en er kan geproefd worden van diverse taarten, streekproducten uit verschillende provincies.

“ Op 28 september 1986 was er de eerste hobbybeurs, toen nog opendeurdag, ingericht door de hobbyclubs Hoegaarden met als voorzitster Yvonne Vandersmissen, in de ondertussen verdwenen feestzaal Waranda. In 1989 kwamen wij naar de sporthal voor de vierde hobbybeurs, en we zijn er altijd gebleven”, zegt Ivan Laloup, drijvende kracht achter deze organisatie. “Zowat zestig standhouders uit alle hoeken van ons land tekenen elk jaar present, alsook verenigingen en hobbyisten uit de eigen gemeente Hoegaarden. De standen worden geselecteerd zodat de oppervlakte van de hal optimaal wordt benut binnen de veiligheidsnormen, want jaarlijks komen hier ook een 800-tal bezoekers langs”, vervolgt Laloup.

Het wordt de “ Dag van de Hobbyist “ waarbij klasse, handwerk, smaak, ontspanning en exclusieve creativiteit garant staan. De bezoeker treedt binnen in een wereld van droomhobby’s, exclusieve juwelen,exclusieve kunst en mode, beautiful Handmade things , haak-& breiwerken, exclusieve schilderijen en groepsreizen