Agenten vinden handtas in veld en komen uit op inbraak Kristien Bollen

02 maart 2020

19u24 0

Agenten troffen maandagochtend rond 9.35 uur in een veld in Hautem bij Hoegaarden een handtas aan. daarin bleken nog heel wat persoonlijke spullen en documenten te zitten. Toen de agenten deze gingen terugdragen naar de eigenares van een woning verderop besefte deze nog niet dat er ingebroken was in haar huis. Bij nazicht bleek dat een achterdeur vermoedelijk niet slotvast was en de dief hiervan gebruik had gemaakt om de handtas te stelen. Het cash geld dat erin stak bleek wel verdwenen. Ook bleek dat er uit een berging achter de woning twee fietsen, een kruiwagen en werkmateriaal gestolen was. De politie trof later op de dag de kruiwagen aan in een veldweg.