Afscheid van ‘pastor’ Liesbeth Goris Christian Hennuy

30 augustus 2020

11u07 0 Hoegaarden Liesbeth Goris (57j) is vanaf 1 september geen parochieverantwoordelijke of ‘pastor’ meer in Hoegaarden. Ze gaat full time lesgeven, maar ze blijft wel in Hoegaarden wonen. “Voorgaan in de missen zal er wel niet meer bijzijn”, aldus Liesbeth, die in Hoegaarden in dienst kwam in januari 2003.

In 2002 kondigde de toen 39-jarige moeder van drie kinderen, Liesbeth Goris uit Linter aan dat ze de parochie in handen zou nemen als de toen 77-jarige pastoor-deken Jan Vandervelpen met pensioen ging. Liesbeth Goris die met TV-man Jan Vanparijs getrouwd is, trok toen in een appartement in, want de pastorie was nog absoluut niet geschikt voor een gezin met kinderen. In januari 2003 werd ze tijdens een misviering aangesteld tot hoofd van de parochie, in opvolging van deken Jan Vandervelpen. Ze kreeg de sleutels van de kerk, en werd op haar weg naar de kerk begeleid door het Genootschap van de XII Apostelen.

Al in 2003 kondigde ze aan dat het Prieeltje in de tuin van de pastorie, omgevormd zou worden tot een Franciscuskapel. Nu 17 jaar later stopt Liesbeth als parochieverantwoordelijke. “Ik ga nu full time lessen godsdienst geven in de eerste graad het secundair onderwijs van VIA in Tienen en ook in de Europese school in Woluwe”, aldus Liesbeth.

“In die 17 jaar dat ik ‘pastor’ was is er heel wat veranderd, zowel in de gebedsdiensten als de gezinsvieringen. Aan de Franciscuskapel hebben we nu elk jaar een wijding van de dieren. We zijn ook gestart met de verbouwingen van het parochiecentrum en de chirolokalen. Daar is nu een hele ploeg aan het werk om dit verder te zetten. We vierden in die periode 250 jaar Sint-Gorgoniuskerk met processie, 375 jaar Palmprocessie met de uitgave van een boek. Er kwam een kinderhoek in de kerk, een lokaal voor gezinsvieringen in de kerk en voor de kinderen boven, we organiseerden catecheseweekends voor vormelingen, enz…”, zo vat Liesbeth haar ambtsperiode samen.

Liesbeth organiseerde in januari 2017 nog speciale een doopviering in de SintGorgoniuskerk waarbij dertien kinderen van 6 of 7 jaar gedoopt werden. Er was er ook eentje van drie jaar bij. Nooit gezien in Hoegaarden. Ze was ook diegene die stond op een vrouwelijke naam voor de eengemaakte Hoegaardse parochie Sint-Catharina Hoegaarden. Dit jaar nog viel de aanpak op, van drie processie in Hoegaarden tijdens de lockdownperiode. Zowel in Hauthem, als in Meldert en Hoxem, ging er een processie uit, met enkele mensen, en werd de viering vooraf live gestreamd.

Liesbeth en haar gezin blijven nog wel even in de pastorie wonen, tot hun huis in Elst, gehucht van Hoegaarden, verbouwd is. “ Mijn opvolger is voorlopig pater Nepo voor de weekenddienst en iemand die vanuit Scherpenheuvel één1 dag gedelegeerd zal worden. Elly Matheus, lid van de nieuwe regioploeg zal instaan voor de praktische organisatie”, besluit Liesbeth die nog wel zal meewerken aan de catechese en die ter beschikking blijft voor speciale erediensten.