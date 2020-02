ACV houdt infoavond over sociale toekomst van Europa Christian Hennuy

13 februari 2020

15u11 6 Hoegaarden ACV Hoegaarden organiseert op woensdag 19 februari in samenwerking met jeugdhuis ‘t Paenhuys, om 20 uur in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden de infoavond ‘Welke sociale toekomst voor Europa?’. Gastsprekers zijn Cindy Franssen en Luc Triangle.

ACV houdt de vinger aan de pols als het gaat over arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van werknemers in Europa en de uitdagingen die er op dat vlak voor hen aankomen. Bewijs hiervan is de infoavond die ACV Hoegaarden organiseert in het Paenhuys . Daar zullen twee Europese kleppers het uitgebreid hebben over wat volgens hen de uitdagingen zijn .

Sociale dumping

Luc Triangle, een Hoegaardier, is secretaris-generaal van de Europese vakbondsfederatie industrie. Luc: “De grootste uitdagingen die op ons afkomen, zoals digitalisering en klimaatopwarming, volgen we goed op. Waar we nu al hard aan werken, is het wegwerken van de grote ongelijkheden in de statuten, lonen en arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in Europa. Bij ons in West-Europa liggen de lonen bijvoorbeeld gevoelig hoger dan in meer oostelijke regio’s. We ijveren enorm tegen de sociale dumping die dit tot gevolg heeft. Daarom vinden we het belangrijk ook één van de beleidsmakers aan het woord te laten” aldus May Van Miert, voorzitster van ACV Hoegaarden. “Cindy Franssen, Europees parlementslid voor CD&V, geeft ons een kijkje achter de schermen. Hoe wordt er in het Europese parlement aan betere sociale bescherming van alle werknemers in Europa gewerkt?” Inschrijven voor de activiteit kan bij bart.theys@acv-csc.be of op het nummer 0478/96.04.98. Toegang: gratis