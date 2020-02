AB InBev breidt brouwerij in Hoegaarden verder uit, want Aziaten zijn dol op Belgisch witbier Vanessa Dekeyzer

12 februari 2020

15u06 8 Hoegaarden In aanwezigheid van premier Sophie Wilmès werd de officiële start gegeven van de nieuwe blikkenlijn in Hoegaarden. Die uitbreiding is nodig om de groeiende vraag naar het Belgisch witbier te kunnen beantwoorden. “We zien vooral vanuit Azië een toenemende goesting in ons bier”, zegt brouwerijmanager Karen Rombaut.

Maar liefst 95 procent van de productie van Hoegaarden is bestemd voor de export en dat wereldwijd. “Met een groei van 43 procent in die export tussen 2014 en 2019 waren we genoodzaakt om 20.000 vierkante meter nieuwe oppervlakte aan te snijden op het braakliggend terrein in Altenaken (Hoegaarden)”, gaat de manager verder. “De extra capaciteit is goed voor een blikkenlijn, magazijnen en nieuwe warme kamers. Aan de groei zijn ook 30 extra jobs gelinkt, een stijging van 15 procent op een bestaande basis van 190 brouwerij-jobs in Hoegaarden.”

De nieuwe lijn maakt het mogelijk om in het eerste jaar 100 miljoen blikken af te vullen, aan een snelheid van 90.000 blikken per uur. Op maximale capaciteit kan het volume in de toekomst nog toenemen tot 300 miljoen blikken. Indrukwekkend, net als de 2.100 zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw, goed voor 20 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van de site in Altenaken.

Premier Sophie Wilmès was duidelijk onder de indruk. “Belgisch bier heeft wereldfaam en wordt steeds populairder en meer trendy in het buitenland. Ook het bier met minder of geen alcohol kent een grote groei. Gelukkig spelen de brouwerijen daar goed en snel op in en pakken zij zoals in Hoegaarden vandaag uit met innovatieve en duurzame projecten.”

De minister zei ook graag eens te willen proeven van bananenbier. “De minister verwijst hier naar onze gigantische gistbank met daarin ook heel specifieke gisten”, verduidelijkt Woordvoerster AB InBev BeLux, Laure Stuyck. “Zo is er dus ook een gist dat kan zorgen voor een bananensmaak in bier. Maar er zijn geen concrete plannen om hier, of met andere gekke gistsmaken, bier te gaan brouwen.”

En dat hoeft ook niet meteen want de smaak van het Hoegaards bier wordt steeds meer en meer geapprecieerd en dat wereldwijd. “We zien vooral dat er in Azië een grotere vraag is”, gaat de woordvoerder verder. “Hoe dat komt? Blijkbaar heeft dat te maken met de frisse citrustoets en het feit dat Hoegaarden een minder bitter bier is. Dat blijken de Aziaten bijzonder lekker te vinden.”

Oudere generatie

Maar ook in eigen land en zeker in eigen gemeente blijft Hoegaarden het goed doen. “In eigen dorp werd dit bier altijd al goed gedronken, vooral door de oudere generatie”, merkt Jan Dewachter van café-brouwerij Nieuwhuys in Hoegaarden op. “Maar sinds enkele jaren is ook de jeugd meer Hoegaarden gaan drinken. Ikzelf was eergisteren nog in Zuid-Afrika. Daar is Hoegaarden ook terug te vinden, namelijk in restaurant Beesboerdery, en zelfs van de tap!”

“De verankering van onze brouwerij in de lokale gemeenschap is uniek”, aldus Hoegaards burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). “We zullen in het najaar, als ook de warme kamers klaar zijn, de buurtbewoners uitnodigen voor een rondleiding, zodat ze de voeling behouden met hun bieren en het brouw-en productieproces.”

Wij geven onze lezers met het filmpje en de fotoreportage alvast een eerste blik achter de schermen.