Aardappelboer Michel Hendrickx is bang dat hij met grote hopen aardappelen gaat blijven zitten. “We kunnen enkel hopen dat er tegen juni een kentering is”

Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

15u26 1 Hoegaarden Aardappelboer Michel Hendrickx (52) uit Hoegaarden, die te zien was in het programma Boerenjaar op Vier, vreest voor grote verliezen als gevolg van de coronacrisis. “Ik teel aardappelen specifiek voor de friet-en de chipsindustrie. De afzet aan de frietfabrieken ligt momenteel volledig stil en voor hoe lang? Dit kan wel eens een ramp worden!”

Michel produceert jaarlijks tonnen aardappelen voor de friet-en de chipsindustrie. “Wij leveren dus niet meteen rechtstreeks aan klanten, maar we bewaren deze na de oogst in oktober in grote loodsen, waarin we zwaar in geïnvesteerd hebben. Hoe langer we de aardappelen bewaren, hoe beter de prijs. Althans in normale tijden, want corona heeft hier nu heel anders over beslist.”

De loodsen zitten nog vol aardappelen en Michel vindt geen afzet in de frietfabrieken, die stilgevallen zijn. “Alles zit nog vol, nog niets is geleverd. We hadden natuurlijk deze coronacrisis niet kunnen voorspellen. Een klein deeltje kunnen we nog kwijt aan de grootwarenhuizen, die diepvriesfrieten verkopen. Bij de andere contractanten onderhandelen we druk verder, maar zij kunnen niets garanderen.”

Chips

Er is wel een lichtpuntje voor Michel. “We hebben gelukkig bericht gekregen van de afnemers van de aardappelen voor chips dat zij hun bestellingen wel zullen komen afhalen. Daar zou zich dus momenteel geen probleem stellen. Maar stel dat er in die fabrieken toch iemand met corona moest getroffen worden, kan het ook snel gedaan zijn. Het is dus bang afwachten.”

Michel kijkt aan tegen een verlies van 500.000 euro wanneer elke afzet wegvalt. “Dat is financieel niet draagbaar met de kredieten en leningen die we lopende hebben. Ik kan de aardappelen bewaren tot juni. Langer niet omdat de aardappelen de temperatuur binnen in de loodsen aannemen. Wanneer het te warm wordt, zijn de aardappelen voor het stort. Dus hopelijk zien we voor juni een kentering in de situatie en is er tegen die datum terug een afzetmarkt voorhanden.”

Als dat niet zo is, ziet Michel opnieuw een jaar werk weggegooid. “Vorig jaar is de aardappelsector zwaar getroffen door de droogte. Toen was er vraag, maar konden we niet leveren. Nu kunnen we wel leveren, maar is er geen markt. Maar goed, laat ons nog niet wanhopen. Boeren blijven steeds positief!”

