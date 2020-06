Aanvraag voor 20 appartementen in de Gasthuisstraat Christian Hennuy

17 juni 2020

15u03 5 Hoegaarden Novus Construct uit Brugge heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van 20 appartementen in de Gasthuisstraat op de eigendom van J. Georges, waar vroeger nog een handelszaak gevestigd was.

De bedoeling is het bestaande pand te slopen en 20 appartementen te bouwen en twee woningen in gesloten verband. Daar zit dus ook de tuin in langs de muur in de Gasthuisstraat en een perceel dat uitgeeft op de Doelstraat. Het openbaar onderzoek loopt van 17 juni tot 16 juli 2020.

Gecoro zal daar nog advies over uitbrengen en na 16 juli worden de eventuele bezwaren verwerkt. Daarna heeft het college nog een maand de tijd om een beslissing te nemen. Deze appartementen komen in woongebied, en het dossier moet niet naar de gemeenteraad komen. Novus is de firma die ook een project in de Walestraat wilde realiseren. Die verkaveling werd toen stopgezet door protest van de buren.

Nog in Hoegaarden zitten een 16-tal sociale huurappartementen aan de Das-residentie langs de Kauterhof, in de pijplijn. Dat dossier is ondertussen goedgekeurd en in september zou de bouw beginnen. Dit wordt gerealiseerd door SWAL.