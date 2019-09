85-jarigen vieren feest Christian Hennuy

14 september 2019

De 85-jarigen van Hoegaarden kwamen nu al voor de vijfde maal bijeen. Ze begonnen eraan op hun 80ste en sindsdien kwamen ze elk jaar samen. Denise Truyens en Denis Caseau, beiden uit de Boomgaardenstraat zijn de voortrekkers. Ze maakten er een feestdag van en ze werden ook ontvangen in het gemeentehuis door schepen voor Senioren Tom Groeseneken. Deze somde een aantal merkwaardige feiten uit hun geboortejaar 1934 op. In Hoegaarden was dat vooral de opening van Café Brem, en de toekenning van de naam Koning Albertlaan aan de ‘Boulevard’, na het overlijden van de koning. Al deze 85-jarigen maakten WOII mee en deden hun plechtige communie net na de oorlog.