800 leerlingen lopen rond de vijver

24 september 2019

Het domein van Mariadal in Hoegaarden was weer het toneel van de scholenveldloop waarin de leerlingen van vier scholen uit Hoegaarden het tegen elkaar opnamen: VBS Mariadal, SLO Mariadal, BUSO Mariadal en GBS Hoegaarden.

Deze veldlopen kaderden in de Vlaamse Veldloopweek van Moev, en Mariadal organiseerde al voor de 19de maal deze activiteit. In totaal namen 800 leerlingen van de Hoegaardse scholen deel voor een parcours langs de fit-o-meter en rond de vijver van het domein, een afstand van 600 meter die naargelang de categorie, driemaal, tweemaal of eenmaal werd afgelegd. Voor elke reeks met jongens en meisjes apart, werden de lopers opgewarmd, en een gedeelte van het parcours werd achter een touw gelopen.

Winnaar bij de jongens van het 6de leerjaar werd Arnaud Delimont, die zo een succesrijke week afrondde, want vorig weekend was hij nog primus in de 1200 meter van de Holle Wegen Jogging. Christina Rumbaut won bij de meisjes van het 6de jaar.

Na de loop mochten alle deelnemers zich gaan amuseren op een springkasteel. Ouders en grootouders kwamen supporteren en de Ouderraad van VBS Mariadal hield de koffiebar open.