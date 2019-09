55 Plussers leren vallen Christian Hennuy

26 september 2019

Op zaterdag 28 december van 9.30 uur tot de middag organiseert de gemeente ‘Vallen Zonder Zorgen’ een actieve valpreventie voor de actieve 55+ in de kleine zaal van de sporthal aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden.

Een valpartij leidt bij 55 plussers in 40 tot 60% gevallen tot een letsel en ongeveer 77% van de opnames van 55 plussers in ziekenhuis zijn die van personen ten gevolge van een valincident. ‘Vallen Zonder Zorgen’ is een bewegingsles, een kennismaking met oefeningen die leren goed te landen bij struikelen en uitglijden: de twee meest voorkomende valscenario’s in het dagelijks leven.

De Vlaamse Judofederatie voelde zich aangesproken door die uitdagende vraag. Judo is immers de sport bij uitstek die de kunst van het veilig vallen beoefent. De judofederatie VJF ontwikkelde het programma ‘Vallen Zonder Zorgen’, valinitiatie voor de actieve 55-plusser. Deelnemers hieraan worden gevraagd gemakkelijke kledij te dragen en het initiatief is gratis.

Inschrijven via: samenleving@gemhoegaarden.be of 016/76. 87. 50