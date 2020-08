51ste vakantiekamp van jeugdhuis de Klup is gestart Christian Hennuy

03 augustus 2020

10u01 0 Hoegaarden In 1970, nu 50 jaar geleden, trok jeugdhuis de Klup voor het eerst op vakantiekamp naar Basse-Monchenoulle. Vorig jaar werd de 50ste editie van het kamp uitbundig gevierd, maar het 51ste kamp in coronatijden wordt toch speciaal.

Het vakantiehuis Seeonee in Basse-Monchenoule, gehucht van de gemeente Manhay in de provincie Luxemburg, is in een halve eeuw voor vele Hoegaardiers een soort gehucht van Hoegaarden geworden. Hele generaties Hoegaardiers gingen mee op kamp, naar de bezoekdag, of met de fiets. Soms meer dan eenmaal per jaar. Vorig jaar was er nog een groot kampvuur voor de oud-leiding. Maar dit jaar niets van dit alles.

Kampleider Mario Decoster: “We hebben 32 kinderen mee op kamp, 8 leiders, en verder de kookploeg of juist een bubbel van 50. De kampleiding en een deel van de kinderen vertrokken eerder en nu trokken de laatste 20 kinderen met de autocar naar Monchenoulle.”.

“Jammer genoeg kon niet iedereen mee, en er was meer vraag dan er plaatsen waren voor het kamp. Het wordt een speciaal kamp waar vooral ter plaatse wordt gewerkt, zonder grote uitstappen. Ze zullen vooral de creatieve toer opgaan aan het riviertje ‘de Gigi’. Aan het kamp zelf wordt de hele zone afgespannen”, aldus voorzitter Kim Hennuy.

Het afscheid van de kinderen aan het jeugdhuis naast de sporthal, gebeurde volledig corona-proof. Eens de kinderen afscheid hadden genomen van hun ouders en hun nieuwe bubbel waren binnengestapt, was er geen contact meer mogelijk.