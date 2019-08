50ste verjaardag vakantiekamp gevierd Christian Hennuy

11 augustus 2019

In het vakantiehuis Seeonee in Basse-Monchenoule, gehucht van de gemeente Manhay in de provincie Luxemburg werd de 50ste verjaardag van het vakantiekamp gevierd. Dat wil zeggen dat jeugdhuis de Klup uit Hoegaarden 50 jaar onafgebroken naar dezelfde locatie op kamp geweest is. Het kamp voor de kinderen was al voorbij, en de leiding breekt alles op, nu maandag. Maar in het weekend kwamen leiding en oud-leiding van de vorige 50 jaar samen om te vieren: met eten, drinken, een wandeling en uiteraard ook een kampvuur.

Voor veel Hoegaardiers is Monchenoule, met het vakantiehuis Seeonee, een soort gehucht van Hoegaarden. Hele generaties Hoegaardiers gingen mee op kamp, naar de bezoekdag, of met de fiets. Soms meer dan eenmaal per jaar. In 2015 werd de accommodatie nog grondig opgefrist: het sanitair en de keuken werden vernieuwd. De centrale verwarming werd gekuist en nagekeken, wat in 10 jaar niet meer gebeurd was. Ook de elektriciteit werd wat aangepast. Alles werd helemaal opgeverfd. In de slaapzalen kwamen nieuwe vinyl vloeren. De tafels en de banken die al jaren meegingen bleven behouden, maar er kwamen wat nieuwe zetels, tafels en stoelen bij. Er kwamen ook nieuwe stapelbedden met brandvertragende matrassen. Maar toch bleef de ziel van het vakantiehuis behouden.

Marie-Louise Rems (88j) was de enige van de pioniers van het eerste jaar die erbij was bij de viering. “Bij het eerste kamp waren er 12 kinderen. We zijn in de kookploeg blijven meedraaien tot in 1980. Dan hebben we het overgegeven aan de jongeren.” Haar zoon Eddy Taverniers (63j), maakt alle kampen mee. “Toen de oudere generatie gestopt is, namen mijn broer Benny en ikzelf de organisatie over. Ik hield mij bezig met de bevoorrading en Benny leidde de jeugdactiviteiten. Maar daarvoor gingen we ook al jaren mee met onze ouders. De kinderen zijn de laatste jaren veel braver geworden. Vroeger hadden we veel meer streken. Nu gaan ze slapen als we het vragen, wij ontsnapten langs de vensters. Vroeger toen mijn broer Benny het kamp leidde werd er veel meer gezongen, niet alleen bij het kampvuur. Maar onze nieuwe generatie leiders heeft blijkbaar niet die muzikale scholing. Zij zijn beter met de smartphone”.

Benny Taverniers (61j) heeft tot in 2000 het kamp geleid, maar hij heeft daarna ook fietskampen georganiseerd naar Monchenoule, en gaat er jaarlijks ook met zijn school uit Grimde naartoe. “Ik heb een speciale relatie met de natuur en het bos in Monchenoule. Ik heb ook een gedicht over Monchenoule geschreven”. Dat las hij voor bij het feestkampvuur, waar hij weer voor de muzikale animatie zorgde. Dit jaar waren er 76 kampdeelnemers, maar de jeugdleider van de 50ste editie Jurgen Mespreuve (42j) stopt ermee. “Je moet dit op een bepaald ogenblik kunnen loslaten, zeker als je ziet dat er jongeren zijn die het kunnen vernemen”.

De viering was alleszins geslaagd, met een wandeling naar de bosrivier de Gigi, waar hele generaties Hoegaardiers speelden en een gezellig kampvuur waarbij heel wat herinneringen werden opgehaald.