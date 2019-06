50ste vakantiekamp bij de Klup Christian Hennuy

06 juni 2019

12u33 3 Hoegaarden Van 1 tot 9 augustus wordt bij jeugdhuis ‘de Klup’ het 50ste vakantiekamp georganiseerd in Basse-Monchenoule, een gehucht van Manhay in de provincie Luxemburg. Als steun voor dit kamp organiseert de Klup, in en naast het jeugdhuis aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden op zaterdag 15 juni een barbecue. De barbecue start om 17 uur, maar de namiddagactiviteiten met o.a. een springkasteel beginnen om 15 uur.

Het is in de grote vakantie van 1970 dat in Monchenoule een geschikt vakantiehuis werd gevonden en het eerste vakantiekamp plaatsvond. Dit huis “Seeonee”, waarvan de Klup een hele tijd mede -aandeelhouder was, zou het centrum worden waarrond de volgende vakantieperiodes zouden uitgebouwd worden.

In 1994 werd de 25ste editie gevierd, maar de 30ste verjaardag op zondag 25 juli 1999 werd nog grootser aangepakt met een barbecue in Monchenoule. Alle oudgedienden en begeleiders werden geïnviteerd. In 2015 werd het vakantiehuis grondig gerenoveerd. Het kreeg een nieuw goed geïsoleerd dak en nieuwe ramen met hoogrendementsglas. Alles werd geverfd en ook buiten kreeg het vakantiehuis nieuwe kleurtjes.

Hele generaties Hoegaardiers trokken in de loop der tijden naar dit vakantiehuis, en de jaarlijkse bezoekdag was steeds een hoogtepunt voor velen. Maar in 2016 was er de laatste officiële bezoekdag, en vanaf dan werd in de maand juni een barbecue in Hoegaarden aan de Klup georganiseerd. Zo ook dit jaar op 15 juni. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 10 euro. Reservaties bij Marinka Kerryn via 0496/14.41.37.

Voor informatie over het Klupkamp 2019, dat 150 euro kost voor kinderen van 6 tot 16 jaar: Eddy Taverniers, 0475/27.50.09 of marinka.kerryn@gmail.com. Leden betalen 130 euro.