50-tal treinreizigers worden van Hoegaarden naar Luik gesleept Kristien Bollen

19 januari 2020

Op de HST-lijn tussen Luik en en Leuven kwam zondagochtend rond 7 uur een IC-trein met een 50-tal reizigers aan boord stil te staan door een defect aan de trein. De NMBS stuurde intussen een hulplocomotief naar daar om de trein er weg te halen en naar de bestemming Luik te brengen. Het verdere treinverkeer liep wat vertraging op omdat alles over één spoor moest.

“Het gaat om de IC-trein van Oostende naar Eupen, die is komen stil te staan op de HST-lijn tussen Luik en Leuven, ter hoogte van Hoegaarden / Bierbeek”, zegt woordvoerder Bart Crols. “De trein staat sinds iets voor 7 uur vast op het spoor. We stuurden een hulplocomotief om de trein weg te duwen tot in het station van Luik. De treinpanne zorgt voor vertraging op de spoorlijn, al valt de hinder nog mee aangezien het zondagochtend is en er veel minder verkeer is”.