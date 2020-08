50 jaar geleden stapten Frans Huon en Marcel Logist in de politiek Christian Hennuy

31 augustus 2020

10u55 0 Hoegaarden Vijftig jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970, maakten twee belangrijke politici uit de regio hun debuut. De ene in Hoegaarden, de andere in Outgaarden. Frans Huon zou immers burgemeester van Hoegaarden worden, Marcel Logist die van Tienen.

Frans Huon werd geboren op 8 december 1939 als zoon van een veevoederfabrikant uit Sint-Catharina Hauthem, gehucht van Hoegaarden. Hij werd handelsingenieur en zijn actieve politieke loopbaan in Hoegaarden startte in 1970 toen hij CVP-raadslid werd, en hij meteen meemaakte hoe de jarenlange liberale meerderheid gebroken werd. In 1976 werd hij eerste schepen, en in die legislatuur voerde hij eigenlijk al het beleid. In 1982 viel de verkiezingsuitslag tegen, na overstromingen in Hoegaarden. Frans nam toen wat gas terug, maar bij de verkiezingen in 1988 was hij de topman van de CVP. Twee jaar later werd hij burgemeester, in opvolging van Roger Kerryn, en werd hij ook provincieraadslid. Huon was actief bij de Citrique Belge, waar hij de afvalstoffen verwerkte, en ook nog zes vennootschappen uit de grond stampte. Hij overleed in mei 2008 en werd opgevolgd door Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Stemmenkanon

Marcel Logist is een geboren en getogen Outgaardier. “In ben er in 1947 geboren en ben daar blijven wonen tot in 1972, toen ik na mijn huwelijk in Oplinter ging wonen. We woonden aan de Brugstraat in Outgaarden. Ik heb mij nooit Hoegaardier gevoeld, want ik was weg voor de fusie met Hoegaarden. In 1970 stond ik op de BSP-lijst in Outgaarden, maar werd niet verkozen. Toch was dit de start van mijn politieke loopbaan”, aldus Logist. Daarna maakt hij bij SP en Sp.a carrière in Tienen, waar hij een echt stemmenkanon werd. Hij was 12 jaar gemeenteraadslid, 6 jaar schepen en 15 jaar burgemeester was. Logist was ook 4 jaar federaal parlementslid, 19 jaar Vlaams parlementslid, en werd drie keer gekozen als provincieraadslid. Hij stopte als burgemeester van Tienen na de onbestuurbaarheid van de stad in 2015 en werd opgevolgd door Katrien Partyka (CD&V). Hij haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voldoende stemmen, maar verkoos niet meer te zetelen als raadslid. Hij is nog altijd actief bij S-Plus.