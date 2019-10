35 gezinnen kunnen gas niet betalen Christian Hennuy

24 oktober 2019

09u36 3 Hoegaarden De OCMW-raad van Hoegaarden heeft beslist toe te treden in het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter aan OCMW-cliënten die erom vragen, voor de periode van november 2019 tot einde maart 2020, zodat die mensen niet zonder verwarming vallen.

In 2018 waren er in Hoegaarden 35 gezinnen die een budgetmeter hadden, omdat ze het niet konden betalen. “Van die 35 gezinnen waren er vorig jaar vijf gezinnen die OCMW-cliënt zijn. In 2014 hadden we zo maar één gezin en dat is jaarlijks gestegen. Ik vrees dat dit aantal de komende jaren nog gaat stijgen”, zegt Filip Havet, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Van de overige 30 gezinnen die geen OCMW-cliënt zijn, heb ik geen cijfers van de evolutie, maar vermoedelijk gaat het daar ook in stijgende lijn”, aldus Havet. Uiteraard gaat er voor iedere OCMW-cliënt een sociaal onderzoek aan vooraf, waarbij ook rekening wordt gehouden met het type huis: appartement, rijhuis of alleenstaande woning.

Via het OCMW krijgen gezinnen die de middelen niet hebben om hun aardgas budgetmeter op te laden en dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, steun door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeter kaart. De tussenkomst gebeurt halfmaandelijks. Er is dus wel degelijk een verschil met de elektriciteit budgetmeters die altijd 10 ampère elektriciteit leveren, zelfs als er niets op de kaart staat. Bij aardgas moet steeds de kaart opgeladen worden.