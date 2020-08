33 appartementen aan Frans Huonplein Christian Hennuy

06 augustus 2020

11u31 0 Hoegaarden In de voormalige brouwerij Loriers lopen momenteel heel wat woonprojecten. MD.Plus nv, de ontwikkelaar die eigenlijk eigenaar was van het hele complex, heeft NU de vergunning gekregen voor de bouw van 33 appartementen, tussen Kauterhof en Brouwerij Loriersstraat, aan het Frans Huonplein.

“Deze appartementen komen op de plaats waar vroeger de hangar van Lotrac stond, en ze waren voorzien in de uitvoering van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het openbaar onderzoek is trouwens binnen het RUP gebeurd. De vergunning zal nu voor één maand uithangen als kennisgeving. Er komt ook nog een fiets- en wandelweg, tussen Kauterhof en Brouwerij Loriersstraat. Deze appartementen staan los van de bouw van de assistentiewoningen en de groepswoningbouw van SWAL”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

In de oude brouwerij Loriers werden al heel wat projecten gerealiseerd, waarvoor namen werden gekozen in verband met bier. De Bottelarij, de Toren Loriers of residentie Brasserie Loriers, de Roerstok, en de Das-residentie, werden al gerealiseerd, en het project voor 40 assistentiewoningen ‘De Brouwketel’ is al ver gevorderd. Twintig van die woningen, zorgwoningen of NAH-appartementen kregen de naam Pierre Celishof. De sociale woningmaatschappij SWAL plant nog een uitbreiding in het verlengde van de Residentie DAS, namelijk een groepswoningbouw met 17 sociale woningen aan de noordkant van de Brouwerij Lorierssite, tegen de Kauterhof aan.