31ste Gambrinus ruilbeurs in brouwersdorp Christian Hennuy

02 november 2019

14u01 0 Hoegaarden Zaterdag vond in de Hoegaardse sporthal de 31ste editie van de Gambrinus ruilbeurs voor bier- en brouwersattributen, plaats. Al vrijdagnamiddag waren er verzamelaars ter plaatse om hun waren op de parking van de sporthal aan de man te brengen. Maar de meeste verhandelingen gebeurden toch in de sporthal, tijdens de beurs die opnieuw door Alken-Maes gesponsord werd.

Ronny Vergeylen van Alken-Maes is al enkele jaren medeorganisator van de beurs. “Toen AB InBev in 2004 begon moeilijk te doen over sponsoring van de beurs, een jaar voor ze hun vertrek naar Jupille aankondigden, zijn wij erop gesprongen. Elk jaar proberen we hier nu een nieuwigheid te brengen. Een paar jaar geleden lanceerden we Hapkin, nu pakten we uit met Affligem Christmas, een bier dat in deze regio verder niet zal verkocht worden.”.

Ook Miel Mattheus, de man die in 1987 in het Kouterhof de eerste Gambrinusbeurs organiseerde in Hoegaarden, was ter plaatse met een stand. “De eerste beurzen organiseerden we in het Kouterhof en vandaar gingen wij naar de site ‘de Gete’ van InBev en daarna naar de sporthal. Deze beurs trekt nog altijd honderden bezoekers”, aldus Miel.

Ronan Vandermotten is ondertussen 31 jaar voorzitter van de Gambrinus Club van België. Hij verwelkomde dit jaar 110 standhouders in de sporthal. Een aantal verzamelaars brachten wel de nacht door op de parking van de sporthal om hun bier- en brouwersattributen aan de man te brengen. Maar de officiële beurs vond plaats in de sporthal. Voor deze beurs werd samengewerkt met clubs uit Nederland, Duitsland en Luxemburg.