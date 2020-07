30ste holle wegen jogging jaar uitgesteld Christian Hennuy

14 juli 2020

11u58 0 Hoegaarden De organisatoren van de Hoegaardse Holle Wegen Jogging hebben de knoop doorgehakt en beslist de 30ste editie van de jogging te verplaatsten naar 2021. “Het was een te groot risico om er dit jaar mee door te gaan”, aldus verantwoordelijke Michel Evers.

“De nieuwe datum voor de 30ste editie van onze jogging is 18 september 2021. We zagen het dit jaar niet zitten. Tot 31 augustus mogen er geen massa-evenementen voor meer dan 800 personen georganiseerd worden. En dat is net het aantal lopers dat bij ons verwacht wordt. Zelfs als het mag, dan zie ik ons ook niet 400 personen tegelijk in douches en kleedkamers steken. Bovendien evolueert de toestand constant. Wie weet zijn er tegen september weer verscherpte maatregelen”, aldus Michel Evers.

“In juli en augustus worden geen grote jogging georganiseerd, dus kunnen we daar ook geen reclame voeren voor onze jogging. Onze jubileumeditie wordt dus een jaartje uitgesteld. Dit betekent niet dat onze joggers stilzitten. Elke week is er nog de jogging club, en misschien organiseren we nog iets voor onze leden zelf, maar zeker niet voor grot publiek”, besluit Michel.

De Holle Wegen Jogging is een klassieker georganiseerd door ”Hoegaarden Sport”, een feitelijke vereniging met als basis de twee Hoegaardse jeugdhuizen De Klup en ’t Paenhuys. Indertijd werd gestart met de jogging onder impuls van Mil Es, Guy Caubergs en Michel Evers. De Hoegaardse jeugdhuizen, die al ervaring hadden met loopwedstrijden, leverden de medewerkers. In totaal zijn er de dag van de organisatie toch een 130-tal mensen nodig, seingevers niet meegerekend. Het aantal deelnemende joggers varieert steeds van zevenhonderd tot duizend. Afspraak op 18 september 2021 voor de jubileumeditie.