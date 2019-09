29ste Holle Wegen Jogging vdt

05 september 2019

Op zaterdag 21september organiseert Hoegaarden Sport, een feitelijke vereniging met als basis de twee Hoegaardse jeugdhuizen De Klup en ‘t Paenhuys, de 29ste Holle Wegen Jogging, een traditie op de Hoegaardse evenementenkalender. Je kan inschrijven voor de vijf, negen of veertien kilometer. Voor de kinderen is er ook de karamellenkoers en het jeugdlopen. “We hebben een volledig verkeersvrij parcours uitgetekend langs de holle wegen in het landelijk natuurschoon van Hoegaarden”, klinkt het bij de organisatie. “Elke deelnemer krijgt een pakket Hoegaarden-bier en een glas aangeboden. We voorzien ook trofeeën en naturaprijzen voor de winnaars en een tombola voor alle deelnemers.”