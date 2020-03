200 jaar zorg voor mens en milieu in Mariadal Christian Hennuy

02 maart 2020

15u04 0 Hoegaarden De komende maanden staat Mariadal in de kijker, o.a. op de komende Open Monumentendag van 13 september, en een tentoonstelling in het gemeentehuis in de maand juli. Vanaf nu kan al ingetekend worden voor het nieuwe boek ‘200 jaar Zorg voor Mens en Milieu / 200 jaar Zusters van de Vereniging met het H. Hart 1820-2020’, van de hand van Maurice Dodion en Wasily Pedjko, een uitgave van de Heemkring Hoegaards Erfgoed vzw.

Hoewel hun Congregatie pas in 1835 werd erkend waren de zusters al in Mariadal in 1820. Zij kwamen in de voormalige ruïne van de paters begaarden die tot 1797 in Overlaar verbleven, maar na plunderingen van hun klooster, weggingen.

“In de Statuten van de gemeenschappen der schoolmeesteressen, anno 1823, lezen we dat de zusters in Mariadal, met de officiële benaming ‘Val Virginal’ een kostschool of pensionaat openhouden, dat ze ook een armenschool hebben waar meisjes elke dag gratis school lopen, een school die ook op zondag openstaat voor onderrichting aan arme vrouwen en weduwen, maar waar ook arme jongens en meisjes worden onderwezen. Al deze activiteiten eindigden met het uitdelen van brood of een muntstuk”, aldus de auteurs Maurice Dodion en Wasily Pedjko.

“In 1835 wordt die gemeenschap erkend als congregatie en komt de Mechelse aartsbisschop kardinaal Sterckx naar Hoegaarden, om in de Sint-Rochuskapel getuige te zijn van de aflegging van geloften door 17 zusters. De nieuwe congregatie was een feit en zou tot vandaag trouw blijven aan de doelstelling van de stichter E.H. François-Joseph Delfosse, die in 1848 overleed”, aldus de auteurs

Het pensionaat, het initiatiecentrum tot het societyleven voor rijke juffrouwen uit binnen – en buitenland in Sainte- Anne, de lagere normaalschool, de beroepsschool, de handelsafdeling, de oude en moderne humaniora, en buitengewoon onderwijs zijn onderwerpen die aan bod komen in het boek.

“De zusters leefden mee met de gemeente Hoegaarden en hadden bijhuizen in Tienen, Jodoigne, Halle, Nivelles, Enghien, Ittre, Franquenies, Perwez, Antwerpen en een missie in Congo. De algemene oversten, geestelijke directeurs en alle zusters krijgen een plaats in deze publicatie, niet alleen voor hun opvoedingswerk, maar ook voor de Marollenkapel in Hauthem, de kunsthistorisch belangrijke Sint-Rochuskapel met orgel, en de waardevolle site met vijver en park, een schoolvoorbeeld van de zorg die de zusters hebben besteed aan cultuur- en milieubehoud”, besluiten de auteurs. Op dit ogenblik zijn er nog drie scholen in Mariadal: een gewone lagere school, speciaal lager onderwijs, en buitengewoon secundair onderwijs.

Tot 30 juli kan op het boek ingetekend worden aan voordeelprijs van 25 euro per exemplaar, te storten op rekening BE23 3630 8110 6891 van Hoegaards Erfgoed vzw, of BE43 0001 0933 8501 van de Zusters met de Vereniging met het H. Hart.