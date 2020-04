20 jaar geleden vond grote Ermelindisviering plaats, dit jaar misschien zelfs geen processie Christian Hennuy

27 april 2020

09u23 0 Hoegaarden Of de Sint-Ermelindisprocessie op Pinkstermaandag 1 juni in Meldert zal plaatsvinden is nog niet beslist, maar waarschijnlijk niet. De organisatie ‘Meldert Leeft’ liet al weten dat de activiteiten van Meldert Kermis geschrapt zijn, maar over de processie zelf werd nog niets officieel beslist. Exact 20 jaar na het grote ‘Ermelindis jaar’ in 2000, is de kans dus groot dat er niet eens een processie uitgaat.

De geplande optredens, het dorpsontbijt, de Gaston Roelants run, de wielerwedstrijd, rommelmarkt en uiteraard ook de kermisfoor tijdens Meldert Kermis 2020, kunnen niet doorgaan. Dit liet de organisatie achter de grote kermis die gepland was op 30 en 31 mei en 1 juni, Meldert Leeft, weten. “Wij zouden het als organisatie niet op ons geweten willen hebben dat we verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor nog maar één besmetting”, klonk het bij Meldert Leeft. De Sint-Ermelindisprocessie, gepland op 1 juni, is voorlopig nog niet officieel afgelast, maar de kans is klein dat deze door kan gaan. En dat exact 20 jaar na het grote ‘Ermelindisjaar’. Toen waren er niet alleen de grote activiteiten rond Pinksteren, maar was er ook een tentoonstelling en in het najaar een grote stoet en een massaspel rond Ermelindis.

Er is wel wat hoop is voor de kermisliefhebbers. Meldert Leeft laat nog weten dat ze op een plan aan het broeden zijn. “We wachten op verdere federale richtlijnen, maar zijn achter de schermen wel al op iets geweldigs aan het broeden, namelijk een groot dorpsfeest in post-coronatijden”, aldus de organisatie.

Grote stoet

Jaarlijks vindt de Ermelindisprocessie plaats, maar elke vijftigjaar is er een nog groter spektakel, mét grote stoet. Zo ook exact twintig jaar geleden, in 2000. Ermelindis was de dochter van een adellijk geslacht. Haar ouders hadden voor haar een adellijk huwelijk gepland, maar zij gaf er de voorkeur aan om maagd te blijven. Tenslotte liet haar vader zich overtuigen, en hij schonk zijn dochter een stuk grond in de buurt van haar geboortedorp Lovenjoel.

Ermelindis wilde God dienen in de eenzaamheid, zoals ze had gelezen bij de woestijnvaders. Zij vond dat alles te Bevekom. Maar dat was buiten twee adellijke jongemannen gerekend, die smoorverliefd op haar raakten. Zij smeedden een plan om haar te overmeesteren, maar zij vluchtte naar Meldert om haar maagdelijkheid te kunnen bewaren en haar godgewijde leven verder te zetten.

Op zondag 3 september 2000 werd dit leven herdacht in een stoet, waarbij bisschop Jan Debie het reliekschrijn van de heilige Ermelindis opende, een gebruik dat om de 50 jaar herhaald wordt. In totaal hielpen 1.000 mensen mee aan de stoet. Zowat 600 figuranten beeldden in zes taferelen het leven uit van Ermelindis. Regisseur van het spektakel was Jan Reynaerts uit Lubbeek. De stoet beeldde een arme periode uit de geschiedenis uit, tussen 550 en 600.

De mensen van Meldert hadden zich vijf jaar lang voorbereid. Voor de stoet was het dorp feestelijk opgesmukt, en werden naast de gewone cafés ook drie gelegenheidscafés opgebouwd: ‘Bij Gemma, ‘Bij Struyf’ en ‘Door de Wabbe’. De ouderen van Meldert noemen het feit dat het reliekschrijn in de processie eens om de 50 jaar wordt uitgedragen ‘De kas gaat uit’.

Het was toen de 1.400ste verjaardag van het overlijden van de heilige, nu dus 1.420 jaar geleden. De volgende editie waarin het reliekschijn wordt uitgedragen is voorzien in 2050.

Het Ermelindisjaar werd in 2000 afgesloten met een massaspel in de kerk. Zowat 100 medewerkers hielpen productieleider Wim Collin en regisseur Jan Reynaert om er een echt spektakel van te maken. Door de middenbeuk van de kerk was zelfs een loopbrug met verschillende podia gebouwd. Het massaspel was een zoektocht naar de betekenis van Ermelindis.