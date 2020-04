20.000 mondmaskers voor plaatselijke apotheek Christian Hennuy

16 april 2020

16u30 0 Hoegaarden Jacinta Creeten (54j) uit Hoegaarden kondigde een paar weken geleden aan dat ze via haar connecties mondmaskers naar ons land zou halen. “Een oud-collega van mij heeft mondmaskers vanuit China naar Oostenrijk gehaald en daar en in Duitsland verdeeld. Hij doet nu de verdeling verder voor Nederland en ik voor België. De eerste die reageerde op mijn oproep via facebook, was apotheker Julie Maes uit Hoegaarden. Het leuke is nu dat we de eerste levering aan Julie kunnen doen”, aldus Jacinta.

“Mijn leven heeft toch een eigenaardige wending gekregen. “Ik ben verpleegkundige van opleiding en vroeger werkte ik in de medische wereld in de sales. Het ging om de export van ‘vascular stents’ waarbij ik vaatchirurgen en cardiologen hielp met het vinden van het oplossingen. Mijn echtgenoot Frank Abbing die Nederlander is en ikzelf vonden dat we genoeg gewerkt hadden. We zijn gestopt en we zijn twee jaar gaan fietsen van bovenaan in Noord-Amerika tot beneden in Zuid-Amerika.”

“We waren iets sneller terug dan voorzien. Omdat ons huis in Nederland nog verhuurd is kwamen we in Hoegaarden logeren, vlakbij mijn ouders. Door de corona zullen we zeker langer hier blijven. Gelukkig maar dat ik hier was, want nu kan ik mijn ouders helpen. Ik doe hun boodschappen, zet hun pillen klaar. Ik weet niet hoe we het zouden geregeld hebben vanuit Nederland. Wat we later definitief gaan doen weten we nog niet, maar het bevalt ons alleszins best in Hoegaarden”, zegt Jacinta die 30 jaar uit Hoegaarden weg was, voor haar terugkeer.”

“Het is toch eigenaardig: ik wilde stoppen met de medische wereld en iets anders doen, maar nu rol ik er door die mondmaskers opnieuw in. Best grappig. Tijdens onze fietsreis kwam we al in contact met mondmaskers, omdat dit op bepaalde plaatsen door de vervuiling echt nodig was. Zeker in Mexico met vervuiling van vrachtwagens en ook in Peru tegen het stof. Er is behoorlijk veel medisch materiaal in China, maar ze doen daar nu moeilijker over export. Het bedrijf Medovis, de distributeur uit Oostenrijk, waar ik mee samenwerk heeft wel een export licentie in China en ze hebben ook eigen mensen in China. Vandaar dat we deze verdeling kunnen doen.”

50.000 beschermjassen

“We zullen niet alleen mondmaskers leveren, maar volgende week komt er nog een lading beschermjassen aan. Die gaan naar Gent en Antwerpen. Er komen ook nog heel wat mondmaskers aan, maar omdat de ziekenhuizen er genoeg hebben zullen ze naar bedrijven gaan. Onze maskers hebben een extra beschermlaag en worden nu gevraagd door bedrijven die hun personeel willen beschermen. Maar in eerste instantie gaan we dus naar apotheker Julie Maes, omdat zij als eerste op onze aankondiging reageerde. Let wel, we gaan die maskers verkopen, het is geen liefdadigheid” aldus Jacinta.

Het ging om 20.000 mondmaskers voor de Hoegaardse apotheek, geen FFP2 maskers maar wel chirurgische maskers met extra beschermlaag. Jacinta Creten heeft er momenteel 200.000 in bestelling, maar er kunnen er miljoenen geleverd worden. Er zijn ook nog 50.000 beschermjassen op komst.