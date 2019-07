15de dorpsfeest in pastorietuin Christian Hennuy

29 juli 2019

12u22 6

Het Dorpscomité van Outgaarden organiseert op zaterdag 3 augustus voor de 15de keer een dorpsfeest in de pastorietuin achter de Sint-Niklaaskerk, aan de Kerkstraat 19. Om 16 uur wordt er een openluchtmis opgedragen, om 17 uur start de dorpsbarbecue, om 18 uur is er kinderdisco en om 19.30 uur is er een dansfeest met optredens van Danny Davis, Nathalie en opgeluisterd door DJ Guido. Er worden ijsjes verkocht voor ‘Kom op tegen Kanker’. Reserveren voor de barbecue kan via 016/76.60.28. Het dorpscomité organiseert op 22 december nog een kerstconcert met Freek in de Sint-Niklaaskerk.