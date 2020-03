102 jaar geleden overleefde stamvader familie Michel Spaanse griep niet Vijftig slachtoffers in Hoegaarden in 1918 Christian Hennuy

Zowat honderd jaar geleden, in 1918, werden Europa en ook ons land geteisterd door een influenza-pandemie, beter gekend als de Spaanse griep. Een vijftigtal Hoegaardiers stierven aan deze griep in de laatste maanden van 1918. Daarbij ook Charles Michel, overgrootvader van gewezen eurocommissaris Louis Michel en betovergrootvader van Europees president Charles Michel.

Charles Louis Michel overleed op 26 oktober 1918 aan de Spaanse griep, die zo genoemd werd, omdat er in Spanje het eerst melding van werd gemaakt. Net zoals het coronavirus bij ons werd binnengebracht door toeristen uit skigebieden in Noord-Italië, werd ook de Spaanse griep ingevoerd door de Amerikaanse troepen in WO I. En omdat er net als bij corona nu, geen immuniteit was bij de bevolking, lag het sterftecijfer zo hoog, meer dan 20 miljoen slachtoffers.

Auteurs Maurice Dodion en Wasily Pedjko brachten in het in 2017 uitgegeven boek ‘Van steenkappers en metsers op onze taalgrens tot medebouwers aan Europa: Louis en Charles Michel’ door de Heemkring Hoegaards Erfgoed, een relaas van deze griepepidemie.

“De Spaanse griep hield wereldwijd lelijk huis vooral rond oktober 1918 en kostte miljoenen mensenlevens. De influenzea-pandemie van 1918-1919 is de grootste aanval geweest op het leven van de mensen sinds het beschreven is. Maar in het laatste oorlogsjaar van 1918 legde men meer de nadruk op de vijandelijkheden tussen de mensen, dan tussen virussen en mensen. Tot uiteindelijk bleek dat de influenza in één jaar meer slachtoffers had gemaakt dan de zogenaamde alles verwoestende oorlog in vier jaar. De grieppandemie bracht verwarring en ontreddering, desorganiseerde de voedselvoorziening en legde de economie stil. In combinatie met longontsteking was de ziekte dodelijk. Het was de laatste massale plaag in de westerse geschiedenis, maar ook de hevigste”, aldus de auteurs.

In Hoegaarden verdubbelde het aantal overlijdens in 1918, ten opzichte van de andere jaren, tot 120 overlijdens. Een vijftigtal daarvan waren zeker toe te schrijven aan de Spaanse griep. Het jaar daarop was het sterftecijfer weer normaal, vermoedelijk ook omdat ondertussen al immuniteit was opgebouwd bij de bevolking.

‘Sellekes’

Dit verhaal werd opgehangen aan de dood van Charles Louis Michel en zijn zoon Jules die vijf dagen na zijn vader overleed. Charles Louis Michel was eigenlijk de stamvader van al de nog levende ‘Sellekes’ zoals die tak van de familie Michel in Hoegaarden genoemd wordt. En daarbij horen dus ook de gewezen eerste minister en zijn vader.