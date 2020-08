“We besparen maar liefst een miljoen!”: Kostenplaatje nieuwe klaslokalen voor Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden slinkt van 1,6 miljoen naar 600.000 euro dankzij nieuwe plannen Christian Hennuy

12 augustus 2020

14u49 0 Hoegaarden De omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwe klaslokalen van de Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden is goedgekeurd. “We zijn afgestapt van ons eerste plan om een nieuwbouw te zetten achter de huidige school aan de Polder wegens te duur. De nieuwe klaslokalen komen nu in het voormalige hoofdgebouw van de Ets. Bogaerts in de Kloosterstraat, waar vroeger een textielbedrijf gehuisvest was. De kostprijs zal hierdoor van 1,6 miljoen naar ongeveer 600.000 euro zakken”, aldus schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V).

Het aantal leerlingen in de Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden blijft groeien. “In Outgaarden hebben we 65 kleuters, in de hoofdschool in de Doelstraat 130 kleuters, en bij maximale bezetting komen we op 336 leerlingen in de lagere school. We kunnen perfect prognoses maken en we weten dat we ruimte te kort hebben. Vandaar het plan voor bijkomende klaslokalen”, aldus Decoster.

Subsidiëring van 70 procent

“Een uitbreiding van de hoofdschool in de Doelstraat is onmogelijk, want daar is de prijs van grondwerken te hoog. Daarom zijn we sinds september 2013 met het 5de en 6de leerjaar naar de Polder in de Kloosterstraat gekomen, in de voormalige OCMW-lokalen. Het gebouw werd omgebouwd tot vier klaslokalen en een refter. We kregen ondertussen te horen van Agion dat we op een subsidiëring van 70 procent kunnen rekenen. Het oorspronkelijk budget voor een nieuwbouw werd op 1,2 miljoen euro geraamd, maar de vloer moest verhoogd worden en dus liepen de geraamde kosten op, richting 1,6 of zelfs 1,8 miljoen euro. Ik heb als goede huisvader en als schepen van Financiën de stekker uit het project getrokken. Het College heeft toen beslist de lokalen te bouwen op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Polder, aansluitend op de bestaande school.”

“Het gaat om een gebouw met een enorm sterke structuur. Beneden is er het gemeentelijk magazijn, en op de tweede verdieping is er nog ruimte vrij. Alles wordt perfect geïsoleerd, en er komen drie ruime lokalen. Eén daarvan kan zelfs in twee worden gesplitst. De twee scholen worden aan elkaar verbonden via een bestaande trappenhal. Tegen september 2021 moet alles klaar zijn, want dan komen we ook met het vierde leerjaar naar de Polder. Dit schooljaar blijft het vierde leerjaar nog in de hoofdschool aan de Doelstraat”, aldus Hans Decoster, die hoopt dat in september van dit jaar alle leerlingen zullen kunnen starten, ondanks corona.

“Dat we door dit project minder uitgeven dan voorzien geeft de gemeente financiële ademruimte. Men weet nooit wat er nog op ons afkomt”, besluit de schepen.