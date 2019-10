Exclusief voor abonnees “Verkoop gebouwen om financieel te overleven” Christian Hennuy

09 oktober 2019

14u33 3 Hoegaarden De gemeente overweegt meerdere gebouwen, waaronder het kapittelhuis en de pastorie van Outgaarden, te verkopen. Dat blijkt uit een participatieronde van de gemeente voor het meerjarenplan 2020 – 2025. “Verkoop van patrimonium is nodig als we geen bijkomende schulden willen maken”, aldus schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V).

Raadslid Philip Collaers (N-VA) is niet over de verkoop te spreken. Hij stelt zich er dan ook vragen bij. “Wat is de onderliggende reden van al deze mogelijke verkopen? Is het puur financieel of spelen nog andere factoren?”, zo vroeg het raadslid. “Het is toch logisch dat we bij de start van een meerjarenplan, alle mogelijke scenario’s onderzoeken?”, reageerde burgemeester Jean-Pierre Taverniers die de uitleg aan schepen Decoster overliet.

