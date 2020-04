‘Natuur in je buurt’ ligt door coronacrisis even stil, maar buitenspeelklas wordt dit jaar

nog afgewerkt Christian Hennuy

23 april 2020

12u28 0 Hoegaarden Het project ‘Natuur in je buurt’ van het Agentschap Natuur en Bos is uiteraard in deze coronatijden stilgevallen. Voor dit project kreeg de gemeente Hoegaarden 50.000 euro subsidiëring om een natuurtraject te realiseren van in Rommersom bos tot aan het gemeentelijk park. “Er is wel al heel wat gerealiseerd en het is onze ambitie om dit jaar de buitenspeelklas nog af te werken”, vertelt schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre (CD&V).

“Er werden in het kader van het project ‘Natuur in je buurt’ al heel wat dingen gerealiseerd. We hebben ondertussen ook een beheersplan voor het Park. Dit betekent dat we vlotter kunnen werken en niet meer voor elk klein detail een aparte toestemming moeten vragen. We hebben zelf meer in handen”, zegt schepen van Leefmilieu Marleen Lefevre (CD&V).

“Er kwamen bijvoorbeeld speeltuigen bij, zoals die in het voormalige kinderfort. Er zijn ook al aanplantingen gebeurd aan het speelterrein Kluisveld en in het Park beneden werd de bloemenweide ingezaaid. Het is trouwens aan die bloemenweide dat de buitenspeelklas komt. Het bijenhotel past hier al bij. Er zijn ook al zithoekjes en bankjes bij in het Park”, aldus Lefevre.

De bedoeling van het hele project is om een groen traject te realiseren van aan het speelbos in Rommersom, via de voormalige spoorwegzate naar het Ravel-fietspad, het vissershuisje, naar het Kluisveld en richting het Park. “We willen ook nog onderzoeken of we dit traject kunnen laten aansluiten op de fito-meter in Mariadal, want dat is ook een mooi stukje natuur. Het is de bedoeling om op het traject speeleducatieve dingen aan te brengen, maar zeker geen plastic speeltuigen. Zo komen er in het geboortebos in Rommersom zeker geen speeltuigen. De bedoeling is dat kinderen daar kunnen klimmen op dode bomen en zo. Het worden uitdagende dingen voor kinderen in het groen. We moeten nog bekijken hoe we de buitenspeelklas het best aanpakken, want het is niet de bedoeling om het park vol panelen te plaatsen”, besluit de schepen.

De juiste kostprijs voor dit project valt moeilijk te becijferen. De gemeente kreeg wel 50.000 euro subsidiëring, maar de kosten liggen uiteraard hoger. Vorig jaar werden die geschat op ongeveer 27.000 euro eigen inbreng van de gemeente.