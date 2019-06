Kris Hendrickx geeft ontslag als gemeenteraadslid Christian Hennuy

28 juni 2019

10u51 0 Hoegaarden Kris Hendrickx, gemeenteraadslid voor CD&V uit Outgaarden, heeft zijn ontslag gegeven als gemeenteraadslid in Hoegaarden. Hij wordt opgevolgd door Stefan Puttemans, die nu in het Bijzonder Comité zetelt.

Eén en ander is het gevolg van de speciale gemeenteraad over de verkaveling Walestraat, waarbij Kris, net als andere CD&V-raadsleden afwezig bleef, omdat hij niet akkoord ging met zijn eigen schepencollege. Hij fietste zelfs ostentatief weg van het gemeentehuis, bij de aanvang van de raadszitting.

Kris Hendrickx was indertijd vooral gekend als medeorganisator van joggings en bezieler van de joggingclub. In januari 2007 kwam hij in Hoegaarden in de OCMW-raad. In februari 2012 legde hij de eed af als nieuw raadslid voor de CD&V, als vervanger van Daisy Celis. In oktober 2012 werd hij niet rechtstreeks verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen en zo kwam hij in 2013 weer in de OCMW-raad. In december 2015 kwam Kris weer in de gemeenteraad waar hij Anita Vorstenbosch verving. In 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen werd hij niet rechtstreeks verkozen, maar bleef begin 2019 toch in de gemeenteraad, als eerste opvolger, omdat Jos Cauwberghs verkoos naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst te gaan, het vervangorgaan van de OCMW-raad. Op 3 januari van dit jaar legde Kris nog de eed af als gemeenteraadslid.