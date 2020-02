Hoegaardiers laten zich nog te weinig onderzoeken Christian Hennuy

07 februari 2020

09u34 0 Hoegaarden De actie voor Kankeropsporing ging van start in het gemeentehuis van Hoegaarden, met een infosessie door dr. Vansteen, radioloog emeritus, jarenlang verantwoordelijke Bevolkingsonderzoek Borstkanker voor de afdeling Leuven. Zowel borstkankerpreventie als onderzoeken naar baarmoederhals- en dikkedarmkanker kwamen aan bod. Jammer genoeg was de publieke opkomst zeer gering.

Van 2 tot en met 9 maart komt de mammobiel terug naar Hoegaarden. Het Centrum voor Kankeropsporing heeft vrouwen uitgenodigd tussen 50 en 69 jaar om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker.

Schepen van Volksgezondheid Hans Decoster (CD&V): “Hoegaardiers lopen nochtans nog achterop tegenover het Vlaamse gemiddelde wat onderzoeken betreft. In 2018 bood zich 58,3% van de genodigden aan bij de mammobiel. Dit ligt onder het Vlaamse gemiddelde dat op 62,5% ligt. Het gaat wel in Hoegaarden in stijgende lijn. Zien wat het dit jaar wordt bij de ondertussen volledig gedigitaliseerde mammobiel, waarbij de foto’s direct ter beschikking zijn. Ons streefdoel is dat 75% van de doelgroep zich laat onderzoeken”.

In 2018 was er ook al baarmoederhalskankerpreventie, waarbij 61,7% van de doelgroep zich aanbood. Aan het laatste dikkedarmkankeronderzoek heeft 59,6% van de Hoegaardiers deelgenomen.