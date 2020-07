“Het lijkt hier wel het Toscane van Vlaanderen”: sportanker Maarten Vangramberen toont z'n warmste vakantieplek

Hoegaarden

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag brengt Hoegaardier en sportanker Maarten Vangramberen ons naar het fruitbeeldig kunstwerk Pallox in de ongerepte natuur. “Volgens een legende kwamen in de buurt van de rivier kabouters vroeger de afwas van omwonenden doen in ruil voor eten.”