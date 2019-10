Freek Vanrooy pakt uit met gevoelige ballade Christian Hennuy

07 oktober 2019

11u48 0 Hoegaarden Zanger Freek Vanrooy uit Hoxem-Hoegaarden pakt voor het eerst uit met een gevoelige ballade. Zopas was er de digitale single-release van ‘Verliefd en verdoofd’, geschreven door Peter Keereman.

Dat achter het zelfverzekerde uiterlijk van Freek een gevoelige jongen schuilt, is alom geweten. Freek beschikt over een warme stem om met dit soort ballades de gevoelige snaar te kunnen raken. Met deze nieuwe single bouwt hij verder aan zijn repertoire van Vlaamse pop waarmee hij zowel het rustige als uitbundige publiek kan entertainen, want Freek is bovenal een geboren entertainer. Freek bracht ook al ‘Kijk naar boven’, ‘Telkens opnieuw’ en ‘Jij doet iets met mij’ uit.

Freek zet zich ook in voor zijn medemens. Voorheen maakte hij het nummer ‘Hij is alleen’, waarmee hij voor steun zorgde aan menig dakloze door middel van een succesvolle inzamelactie. Elk jaar rond Kerstmis organiseert hij een Kerstconcert, dat dit jaar plaats vindt op vrijdag 20 december om 19 uur in de Kerk van Hoxem – Hoegaarden, een evenement dat elk jaar opnieuw in het teken van een goed doel staat.

Info: : www.freekvanrooy.com