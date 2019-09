Openbedrijvendag Gesponsorde inhoud Hoe zal de wereld eruitzien in 2035? Technologiebedrijf Imec verklapt het tijdens de Open Bedrijvendag op 6 oktober Advertorial van Imec

27 september 2019

Doet technologische vernieuwing jouw hart sneller slaan? Wil je meer weten over computerchips en andere vormen van nano-elektronica? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de wereld van morgen? Haast je dan naar de imec campus tijdens de Voka Open Bedrijvendag op 6 oktober.

Imec telt zo’n 4.000 medewerkers in meer dan 90 landen, en doet al 35 jaar lang research doet rond digitale technologie en nano-elektronica. In technologiejaren is dat een eeuwigheid. Want 35 jaar geleden was er nog geen Facebook of WhatsApp. Er waren geen smartphones, die we vandaag als een Zwitsers zakmes voor van alles en nog wat gebruiken, want chips waren duur, groot en niet krachtig genoeg. In België was er zelfs nog geen internet! De eerste commerciële verbinding kwam pas in 1993.

Projecteer jezelf naar de toekomst

Het is haast onmogelijk om je nog zo’n wereld in te denken. Maar nog moeilijker is het om je een voorstelling te maken van de toekomst. Wat zal technologische vernieuwing de komende jaren brengen? Waar gaan we naartoe met onze gezondheidszorg, onze steden, mobiliteit, logistiek, industrie, energie en onderwijs? Hoe ziet de wereld eruit tegen 2035? Zijn er dan nog smartphones, of dragen we slimme brillen, contactlenzen of oordopjes? 3D-printen we ons eigen eten en onze kleding?

Imec en RVO Society trachten hier een antwoord op te geven op 6 oktober, aan de hand van een interactief smatphonespel. Je creëert een digitale tweeling van jezelf en gaat op ontdekking. Met elke 2035-sticker die je scant binnen de bedrijfsmuren leer je bij en stoom je jouw digitale kloon klaar voor de toekomst.

Demo’s en workshops

Heb je zelf vragen voor de imec-wetenschappers? Je kan ze stellen tijdens verschillende demo’s en presentaties die worden gegeven doorheen de dag. Sowieso zullen die je ook verrassen met verschillende gloednieuwe onderzoeksresultaten. Steek je graag zelf de handen uit de mouwen? Dan kan je meedoen aan een workshop van STEM-academie RVO Society.

Het belooft dus een leerrijke dag te worden, die je aanzet tot nadenken over de manier waarop technologie ons kan helpen om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken.

Praktisch

- Zondag 6 oktober

- Van 10 tot 17 uur (deuren tot 16.30 uur)

- Adres Imec: Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Meer informatie vind je op https://openbedrijvendag.be/imec.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.