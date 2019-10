slaapcomfort Gesponsorde inhoud Hoe uitgerust ben jij ’s morgens? Ontdek hier jouw slaapprofiel Advertorial van Duvatex

31 oktober 2019

08u00 0 Voel je ook dat je blijer en productiever bent als je een goede nachtrust hebt gehad? Logisch. ’s Nachts leg je de basis voor een topdag. Diverse onderzoeken leren ons echter dat meer dan de helft van de Belgen niet goed slaapt. Vaak is een foute matras (te oud, te hard, te zacht, …) hiervoor de boosdoener. Vreemd toch dat heel wat mensen de aankoop van een nieuwe matras toch uitstellen. Dit terwijl er vandaag keuze genoeg is. Laat je niet verleiden tot matrassen die voor iedereen goed zijn. Die perfecte universele matras bestaat niet. Mensen verschillen nu eenmaal in lengte, gewicht, vorm en slaapprofiel.

Goede matrassen ontwikkelen is een specialiteit. Duvatex bijvoorbeeld, een Belgische matrassenfabrikant, ontdekte op basis van jarenlange ervaring dat er 6 belangrijke slaapprofielen zijn. Voor elk type ontwikkelde Duvatex de beste matras. Deze matrassenreeks, genaamd ‘Multicare’, is niet alleen een zegen voor uw slaap maar ook voor uw portemonnee.

Ben jij een harde slaper?

Net als de meeste Japanners slaap jij graag op een harde matras. De Multicare Rigid is er speciaal voor jou. Op basis van eucalyptus bovendien. Voor liefhebbers van een stevige steun en een zachte prijs.

Zweet je vaak tijdens het slapen?

Je bent een zweter en bent op zoek naar een supermatras voor een democratische prijs? Kies dan de Multicare Pocket, een anti-transpiratiematras op basis van pocketveren en afgewerkt met koudschuim en een 3D-laag. Jouw slaapcomfort is ‘in the pocket’ met deze matras.

Liever een zachte matras?

Niet iedereen heeft bijzondere slaapbehoeftes. Sommige mensen slapen gewoon altijd goed. Gelukkig maar. De Multicare Elastic is een kwalitatieve en zachtere matras die makkelijk de curves van je lichaam en die van je lattenbodem volgt en zo zorgt voor een optimale recuperatie.

Last van een allergie?

Geef huisstofmijt geen kans met de Multicare White on Top. Op basis van de grote ervaring in de zorgsector ontwikkelde Duvatex een matras die allergenen geen kans geeft en eenvoudig gereinigd kan worden met water en zeep.

Nekpijn? Rugpijn?

Rug- en nekproblemen maken het je zowel ’s nachts als overdag lastig. Je wordt er niet vrolijk van? Door de hybride matraskern biedt de Multicare Ergo je een uitgebreide ergonomische ondersteuning in de verschillende zones van je rug. Dit is de matras die voor jou is ontwikkeld.

Ecologie voorop?

Voor slapers die wakker liggen van het milieu is er de Multicare Nature. Voor de kern wordt plantaardige Ricinus olie gebruikt en de tijk is vervaardigd uit bamboe. Het zorgt voor een ecologisch verantwoord product dat bovendien ook goed ademt en koel aanvoelt. Ecologie en kwaliteit gaan hand in hand.

Herken je jezelf in één van bovenstaande types?

Ontdek meer over de matras die bij jouw slaapprofiel past op www.multicare.be.